"Печальный день для футбольного мира": реакция Лунина на завершение карьеры Крооса

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос принял решение повесить бутсы на гвоздь. Его одноклубник по Реалу Андрей Лунин трогательно отреагировал на новость.

Евро-2024 станет финальным аккордом в игровой карьере полузащитника мадридского Реала и сборной Германии Тони Крооса. 21 мая 34-летний футболист сообщил о своем решении попрощаться с футболом.

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Лунин: Мы будем очень скучать по тебе, Тони

Украинский голкипер "королевского клуба" Андрей Лунин отреагировал на эту новость. Он написал трогательный пост в своем инстаграме для одноклубника.

Очень печальный день для всего футбольного мира. Тони – легенда, гений и пример как личность!!! Мы будем очень скучать по тебе, мы любим тебя, Тони,

– написал Лунин.

Реакция Лунина на решение Крооса / скриншот из инстаграма футболиста

Кроос написал комментарий к сообщению украинского голкипера: "Лунин, я буду скучать по тебе!".

Карьера Крооса в Реале