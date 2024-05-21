Євро-2024 стане фінальним акордом в ігровій кар'єрі півзахисника мадридського Реала та збірної Німеччині Тоні Крооса. 21 травня 34-річний футболіст оголосив про своє рішення попрощатися з футболом.
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Лунін: Ми будемо дуже сумувати за тобою, Тоні
Український голкіпер "королівського клубу" Андрій Лунін відреагував на цю новину. Він написав зворушливий пост у своєму інстаграмі для одноклубника.
Дуже сумний день для всього футбольного світу. Тоні – легенда, геній і приклад як особистість!!! Ми будемо дуже сумувати за тобою, ми любимо тебе, Тоні,
– написав Лунін.
Реакція Луніна на рішення Крооса / скриншот з інстаграму футболіста
Кроос написав коментар до допису українського голкіпера: "Лунін, я буду сумувати за тобою!".
Кар'єра Крооса в Реалі
- Зірковий німець приєднався до "вершкових" у 2014 році. Реал заплатив Баварії за трансфер хавбека 25 мільйонів євро.
- У складі "королівського клубу" Кроос виграв 22 трофеї, в тому числі чотири кубки Ліги чемпіонів.
- В цьому сезоні Тоні Кроос зіграв за Реал 46 матчів, відзначившись 1 забитим м'ячем та 9 гольовими передачами.