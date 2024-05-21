Евро-2024 станет финальным аккордом в игровой карьере полузащитника мадридского Реала и сборной Германии Тони Крооса. 21 мая 34-летний футболист сообщил о своем решении попрощаться с футболом.
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Лунин: Мы будем очень скучать по тебе, Тони
Украинский голкипер "королевского клуба" Андрей Лунин отреагировал на эту новость. Он написал трогательный пост в своем инстаграме для одноклубника.
Очень печальный день для всего футбольного мира. Тони – легенда, гений и пример как личность!!! Мы будем очень скучать по тебе, мы любим тебя, Тони,
– написал Лунин.
Реакция Лунина на решение Крооса / скриншот из инстаграма футболиста
Кроос написал комментарий к сообщению украинского голкипера: "Лунин, я буду скучать по тебе!".
Карьера Крооса в Реале
- Звездный немец присоединился к "сливочным" в 2014 году. Реал заплатил Баварии за трансфер хавбека 25 миллионов евро.
- В составе "королевского клуба" Кроос выиграл 22 трофея, в том числе четыре кубка Лиги чемпионов.
- В этом сезоне Тони Кроос сыграл за Реал 46 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 9 голевыми передачами.