В Германии с 14 июня по 14 июля пройдет чемпионат Европы-2024. Команда-хозяйка уже определилась с заявкой на турнир, среди вызванных игроков есть и ветеран сборной Тони Кроос.

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Легенда уходит отдыхать

Тем временем, 34-летний полузащитник объявил о завершении карьеры. Кроос планирует повесить бутсы на гвоздь сразу после домашнего чемпионата Европы.

В свою очередь свой последний матч за Реал Тони проведет 1 июня в Лондоне. Немец сможет на мажорной ноте завершить выступления за "бланкос". Его команда будет биться за победу в Лиге чемпионов против дортмундской Боруссии.

Феерическая карьера Крооса

Тони является воспитанником Баварии, за которую начал выступать на профессиональном уровне в 2007 году. В Мюнхене Кроос забил 25 голов в 205 матчах и выиграл десять трофеев. Среди них – три Бундеслиги и Лига чемпионов в 2013-м.

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Также хавбек отыграл два сезона в аренде в Байере, а в 2014-м стал игроком Реала. В футболке "бланкос" Тони забил 28 голов в 463 матчах. В Мадриде Кроосу покорились по четыре чемпионства и трофеи Лиги чемпионов, а также 13 других титулов.

К тому же полузащитник провел удачную карьеру и за сборную Германии. В 108 матчах за Бундестим Кроос забил 17 голов и стал чемпионом мира в 2014 году. Кроме того, вместе с командой Тони выходил в полуфиналы ЧМ-2010, а также Евро в 2012 и 2016 годах.