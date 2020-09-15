Мадридский "Реал" 15-го сентября провел товарищеский матч, о котором практически нет никакой информации. "Сливочные" тайно провели контрольную игру с "Хетафе".

"Реал" тайно сыграл с испанским клубом "Хетафе". Об этом сообщает авторитетное издание Marca, которое является приближенным к "Реалу".

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Мадридцы не сообщили о матче никаких деталей. Не было анонса игры, результата, стартовых составов и тому подобное. Впрочем, СМИ узнали об игре "Реала".

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан использовал на два тайма разные составы.

Судьба игры была решена уже в первом тайме, который "Реал" завершил с преимуществом в шесть голов.

Очевидно, задачей "Реала" на матч был не результат, а подготовка к поединку Ла Лиги против "Реал Сосьедад", который состоится 20 сентября.

Во втором тайме в воротах "Реала" появился украинский футболист Андрей Лунин. К чести украинца следует сказать, что он отстоял на ноль.

Андрей Лунин в "Реале"

Украинец перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах.

Сезон 2018/19 Андрей провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей. Следующий сезон Лунин начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – всего 2 матча в Кубке Испании.

Зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.

С нового сезона "Реал" решил сделать Лунина запасным голкипером.