21-річний голкіпер "Реала" Андрій Лунін потрапив у заявку на матч проти "Реал Сосьєдада" та активно готується до поєдинку. Воротар у двосторонній грі на тренуванні пропустив неймовірний м'яч від бразильця Марсело.

"Реал" вже сьогодні, 20 вересня, зіграє свій перший матч у новому сезоні іспанської Ла Ліги. Instagram-акаунт 433 опублікував відео красивого голу бразильця.

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Неймовірний гол Марсело

Марсело виконав чудовий удар через себе. Схоже, український голкіпер не був готовий до такого несподіваного удару та просто поглядом провів м'яч.

Українець вже зіграв за мадридців одну товариську гру після повернення у клуб. "Вершкові" таємно провели контрольну гру з "Хетафе". У другому таймі у воротах "Реала" з'явився український футболіст Андрій Лунін. До честі українця слід сказати, що він відстояв на нуль.

У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон. 11 вересня "Реал" мав зіграти стартовий матч нового сезону Ла Ліги проти "Хетафе", але поєдинок було перенесено.

З нового сезону "Реал" вирішив зробити Луніна запасним голкіпером та виступатиме під "29" номером.

Андрій Лунін в "Реалі"