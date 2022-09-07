Лунин: Воспользовался максимально этими шансами

В прошлом сезоне Андрей Лунин пять раз выходил в футболку мадридского клуба. По мнению 23-летнего голкипера, он вполне показал себя и воспользовался своим шансом. Два или три раза находился в символической сборной тура.

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Мое дело – использовать каждый матч, который мне дают. В прошлом сезоне я сыграл 5 матчей. Я считаю, что я воспользовался максимально этими шансами, 2 или 3 раза попал в сборную тура. К себе у меня вопросов нет, а остальное решает тренер,

– рассказал голкипер сборной Украины.

Лунин признался, что уже давно принял решение остаться в "Королевском клубе".

"Если коротко, то уже два года здесь отработал, играл и официальные матчи, и в предсезонке. Я не хочу, чтобы два года пропали, а там увидим. Никто не знает, что будет через год или два. Я хочу достичь своей цели" , – добавил футболист "сливочных".

Раньше было много слухов об аренде или трансфере Лунина. СМИ сватали Андрея в ряд испанских клубов и английский Вест Хэм.

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