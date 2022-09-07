Лунин: Воспользовался максимально этими шансами
В прошлом сезоне Андрей Лунин пять раз выходил в футболку мадридского клуба. По мнению 23-летнего голкипера, он вполне показал себя и воспользовался своим шансом. Два или три раза находился в символической сборной тура.
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Мое дело – использовать каждый матч, который мне дают. В прошлом сезоне я сыграл 5 матчей. Я считаю, что я воспользовался максимально этими шансами, 2 или 3 раза попал в сборную тура. К себе у меня вопросов нет, а остальное решает тренер,
– рассказал голкипер сборной Украины.
Лунин признался, что уже давно принял решение остаться в "Королевском клубе".
"Если коротко, то уже два года здесь отработал, играл и официальные матчи, и в предсезонке. Я не хочу, чтобы два года пропали, а там увидим. Никто не знает, что будет через год или два. Я хочу достичь своей цели" , – добавил футболист "сливочных".
Раньше было много слухов об аренде или трансфере Лунина. СМИ сватали Андрея в ряд испанских клубов и английский Вест Хэм.
Скромная карьера Лунина в Реале
- Летом 2018-го Андрей Лунин сменил луганскую Зорю на мадридский Реал. Этот трансфер всколыхнул не только Украину, но и Европу.
- Однако выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа до сих пор не удалось. За испанский период карьеры поиграл в аренде в Леганесе, Реале Вальядолиде и Овьедо.
- У Лунина есть еще два года контракта. Его соглашение со "сливочными" рассчитано до конца июня 2024 года.
- Он неоднократно вытягивал пенальти и стал только третьим украинцем, выигравшим Лигу чемпионов.