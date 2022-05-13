Лунин получит второй шанс в футболке Реала в Ла Лиге
Источник:Marca
Уже в воскресенье, 15 мая, Реал будет гостить на стадионе Кадиса в 37-м туре испанской Ла Лиги. Свой второй матч за "Королевский клуб" проведет Андрей Лунин.
Возможность сохранить свои ворота "сухими"
Еще за несколько туров до окончания сезона Реал оформил досрочное чемпионство в Ла Лиге. Поэтому главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти может спокойно делать ротации, "золото" у них уже никто не отнимет.
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Такое развитие событий было на руку не только команде, но и украинскому голкиперу Андрею Лунину. В матче с Атлетико украинец провел свой дебютный поединок в футболке Реала в испанском чемпионате. Теперь Лунин получит еще один шанс.
Андрей будет защищать ворота в выездном матче против Кадиса. В последнем туре лиги место в рамке ворот бельгиец Тибо Куртуа. Итальянский специалист позволит сыграть сразу двум голкиперам.
- В последней встрече "Королевский клуб" разбил Леванте, отгрузив шесть голов (6:0).
- Реал с 84 баллами лидирует в Ла Лиге, опережая ближайшего соперника Барселону на 12 очков. Впереди подопечных Анчелотти ждет еще финал в Лиге чемпионов, где мадридцы поборются за трофей против Ливерпуля (28 мая).
- Кадис с 35 очками идет вблизи зоны вылета – только 17 место среди 20 клубов.
- Бетис двигается гораздо лучше. Команда проходит в зоне группового раунда Лиги Европы, имея в своем активе 61 пункт.
Карьера Лунина в Реале
- Летом 2018-го украинский голкипер сенсационно сменил луганскую Зорю в мадридский Реал.
- Его соглашение с "Королевским клубом" рассчитано до конца июня 2024 года.
- До матча против Атлетико еще ни разу не выходил в футболке "сливочных" в испанском чемпионате. К сожалению, пенальти от "матрасников" испортил дебют Лунина. Андрей пропустил в 11 метрах от Янника Карраско, а Реал минимально уступил сопернику в мадридском дерби.
- За время перехода он побывал в трех арендах в испанских клубах.
- В сезоне-2021/2022 отыграл всего три поединка, два из которых были в Кубке страны. За сыгранное время пропустил три гола.
- Отметим, что по окончании сезона Лунин может еще раз направиться в аренду. Претендентом на Андрея является Эспаньол.