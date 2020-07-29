Мадридский "Реал" остался самым дорогим брендом в мире футбола в 2020 году. В то же время второе место в рейтинге потерял английский "Манчестер Юнайтед".

"Реал" возглавил рейтинг

Компания Brand Finance обновила рейтинг самых дорогих футбольных брендов в мировом футболе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Реал" остался самым дорогим футбольным брендом. Стоимость "Реала" за год сократилась на 14% и составляет около 1,419 миллиарда евро.

На вторую позицию вышла испанская "Барселона", которая обошла "Манчестер Юнайтед" (МЮ).

Стоимость МЮ упала на 11%, до 1,314 миллиарда евро. "Барселона" подорожала на 1,4% – до 1,413 миллиарда евро.

Первая десятка рейтинга не изменилась по сравнению с 2019 годом. Больше всего представителей Англии – 6. Еще два представителя у Испании и по одному у Германии и Франции.

Топ-10 рейтинга

"Реал" (Испания) 1,419 миллиарда евро "Барселона" (Испания) 1,413 миллиарда евро "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1,314 миллиарда евро "Ливерпуль" (Англия) 1,262 миллиарда евро "Манчестер Сити" (Англия) 1,124 миллиарда евро "Бавария" (Германия) 1,056 миллиарда евро ПСЖ (Франция) 967 миллонов евро "Челси" (Англия) 949 миллионов евро "Тоттенхэм" (Англия) 784 миллионов евро "Арсенал" (Англия) 719 миллионов евро

Пандемия ударил по топ-клубам

Сообщается, что пандемия COVID-19 стала причиной снижения стоимости 50 ведущих футбольных клубов.

Впервые за шесть лет стоимость клубов упала на 751 миллион евро. Одной из причин называют запрет на посещение массовых мероприятий.

Другие детали рейтинга

Немецкий "Кельн" оказался клубом, бренд которого быстро растет в цене. Прирост за прошлый год составил 47%. На 40% подорожал английский "Лестер".

В топ-50 входят клубы из Великобритании (19 команд), Германии (10), Испании (8), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1), Шотландии (1) и России ( 1). Украинских клубов в топ-50 нет.