Український воротар Андрій Лунін отримав шанс закріпитися в мадридському "Реалі". Голкіпер Альфонс Ареола покинув команду та повернувся в ПСЖ.

Інформацію про те, що Ареола покинув "Реал", опубліковано на офіційному сайті мадридського клубу. Голкіпер повернувся в ПСЖ, якому належать права на гравця.

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"Клуб хотів би подякувати Ареолі за відданість, професіоналізм та зразкову поведінку в цьому сезоні та побажає йому успіху", – йдеться в повідомленні "Реалу".