Лунін отримав шанс в "Реалі" – його головний конкурент Ареола покинув клуб
Український воротар Андрій Лунін отримав шанс закріпитися в мадридському "Реалі". Голкіпер Альфонс Ареола покинув команду та повернувся в ПСЖ.
Інформацію про те, що Ареола покинув "Реал", опубліковано на офіційному сайті мадридського клубу. Голкіпер повернувся в ПСЖ, якому належать права на гравця.
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"Клуб хотів би подякувати Ареолі за відданість, професіоналізм та зразкову поведінку в цьому сезоні та побажає йому успіху", – йдеться в повідомленні "Реалу".
- Відзначимо, що Ареола був другим воротарем в "Реалі" в попередньому сезоні. Він зіграв лише 9 матчів у всіх турнірах.
- Про те, що Ареола може покинути "Реал", стало відомо ще наприкінці липня. Француз купив будинок у Лондоні, де мріє жити його сім'я.
- Зважаючи, що Ареола покинув "Реал", свій шанс в команді може отримати Андрій Лунін. Українець попередній сезон провів в орендах – спочатку у "Вальядоліді", а згодом у "Ов'єдо".
- Проблемою для Луніна може стати ліміт на легіонерів. В Іспанії в заявку команди на сезон можна внести не більше трьох гравців не з країни ЄС. Тут варто відзначити, що чимало легіонерів клубу з Південної Америки мають подвійне громадянство (Марсело, Каземіро, Вальверде, Хамес Родрігес), відтак вони під ліміт не потрапляють. Однак Едер Мілітао, Рейньєр, Вінісіус Жуніор мають лише громадянство Бразилії. І саме з ними доведеться конкурувати Луніну за місце в заявці команди на наступний сезон.