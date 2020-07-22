Украинский вратарь Андрей Лунин возвращается в "Реал" после года аренды в испанских клубах. Скорее всего, там он будет резервным голкипером вместо Альфонса Ареола.

Именно Альфонс Ареола был вторым вратарем "Реала" в этом сезоне. Главным же считается Тибо Куртуа, пишет 24 канал. Если Ареола провел лишь 9 матчей за клуб, то на счету Куртуа 42 поединка.

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Кроме того, Ареола был в аренде в "Реале". Права на него принадлежат французскому ПСЖ. Но мадридский клуб, скорее всего, не намерен продлевать соглашение с голкипером.

Подтверждением этого может быть тот факт, что Ареола приобрел дом в Лондоне. Фото недвижимости выложила жена футболиста Марион.

"Несколько лет назад нашей мечтой было иметь дом в Лондоне. Мечты сбываются. Благословенно счастье", – подписала фотографию Марион Ареола.