Анчелотти еще будет "кусать локти": Лунин попал под прицел немецких грандов

Сама судьба намекает Карло Анчелотти. что нужно больше доверять Андрею Лунину. Однако итальянский тренер Реала продолжает выпускать украинского голкипера только в крайних случаях.

Один из таких убыл в предыдущем туре Лиги чемпионов против Браги. Кепа, который Реал арендовал у Челси после порванных "крестов" Тибо Куртуа, сообщил, что не сможет выйти в старте "сливочных".

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Не останется без работы

Испанский вратарь ощутил дискомфорт на предматчевой разминке. "Королевский клуб" в срочном порядке произвел замену вратаря. Эта замена сработала на все сто. Уже на старте матча Андрей Лунин потянул пенальти и в итоге до конца игры отстоял на ноль.

Реал забил в ворота Браги три гола и одержал уверенную победу на "Сантьяго Бернабеу" 3:0.

Лунин стал одним из главных героев в матче и "купался" не только в комплиментах болельщиков, но и и своих звездных одноклубников.

Впоследствии стала известна серьезность травмы Кепы, который пропустит ближайшие 2-3 недели Это очередной шанс для украинца показать Карло Анчелотти, что тот ошибался, когда недоверял место в воротах украинскому голкиперу, а выпускал Кепу.

Анчелотти подтвердил выход Лунина в ближайшем матче Ла Лиги против Валенсии. Это будет украинское дерби между Андреем и нападающим "летучих мышей" Романом Яремчуком, если, конечно, тот появится на поле. Поединок Реал-Валенсия начнется 11 ноября в 22:00. Это будет лишь третий матч для Лунина в этом сезоне Ла Лиги и в общей сложности 4-й во всех турнирах.

Вероятно, Лунин проводит свои последние матчи в футболке Реала. В конце текущего сезона-2023/2024 у украинского футболиста идет соглашение с испанским грандом, которое, скорее всего, не будет продлено. Жена вратаря сборной Украины намекает, что они не задержат в Мадриде, где Андрею не дали раскрыться по полной.

Однако вариантов для продолжения карьеры у Андрея будет немало. По крайней мере, в СМИ фигурируют названия многих клубов, которые интересуются украинцем. В их числе называли имена не только испанских клубов, но и команде из других стран Европы.

Теперь пресса еще и приписала интерес к Лунину со стороны топовых клубов немецкой Бундеслиги. Речь идет о Баварии, дортмундской Боруссии и Баере. Вроде бы эти три гранда Германии внимательно следят за 24-летним футболистом Реала.