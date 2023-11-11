Один із таких убув у попередньому турі Ліги чемпіонів проти Браги. Кепа, якого Реал орендував у Челсі після порваних "хрестів" Тібо Куртуа, повідомив, що не зможе вийти у старті "вершкових".

Цікаво Українське дербі в матчі Реал – Валенсія: чи зможе Яремчук вразити ворота Луніна

Не залишиться без роботи

Іспанський воротар відчув дискомфорт на передматчевій розминці. "Королівський клуб" у терміновому порядку зробив заміну воротаря. Ця заміна спрацювала на усі сто. Вже на старті матчу Андрій Лунін потягнув пенальті та у підсумку до кінця гри відстояв на нуль.

Натомість Реал забив у ворота Браги три голи та здобув впевнену перемогу на "Сантьяго Бернабеу" 3:0.

Лунін став одним із головних героїв у матчі та "купався" не лише у компліментах уболівальників, а й своїх зіркових одноклубників.

Згодом стала відома серйозність травми Кепи, який пропустить найближчі 2-3 тижні. Це черговий шанс для українця показати Карло Анчелотті те, що той помилявся, коли недовіряв місце у воротах українському голкіперу, а випускав Кепу.

До слова. Анчелотті підтвердив вихід Луніна у найближчому матчі Ла Ліги проти Валенсії. Це буде українське дербі між Андрієм та нападником "кажанів" Романом Яремчуком, якщо, звісно, той з'явиться на полі. Поєдинок Реал – Валенсія розпочнеться 11 листопада о 22:00. Це буде лише третім матч для Луніна у цьому сезоні Ла Ліги та загалом 4-й в усіх турнірах.

Ймовірно, що Лунін проводить свої останні матчі у футболці Реала. Вкінці поточного сезону-2023/2024 в українського футболіста добігає угода з іспанським грандом, яка, швидше за все, не буде продовжена. Дружина воротаря збірної України натякає, що вони не затримають у Мадриді, де Андрію не дали розкритись на повну.

Однак варіантів для продовження кар'єри в Андрія буде чимало. Принаймні у ЗМІ фігурують назви багатьох клубів, які цікавляться українцем. Серед них називали імена не лише іспанських клубів, а й команді із інших країн Європи.

Тепер преса ще й приписала інтерес до Луніна зі сторони топових клубів німецької Бундесліги. Мова йде про Баварію, дортмундську Боруссію та Баєр. Начебто ці три гранди Німеччини пильно стежать за 24-річним футболістом Реала.