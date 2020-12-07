Лукашенко не пустят на Олимпиаду и не дадут денег: МОК применил санкции
Международный олимпийский комитет тоже решил применить санкции к руководству Беларуси. Причиной стала политическая дискриминация спортсменов в стране.
Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил от участия в мероприятиях под эгидой организации всех членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МОК.
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Одно из решений – исключить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры.
Кроме того, МОК решил приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио 2020 и Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022. Однако все олимпийские стипендии для белорусских спортсменов теперь будет выплачиваться непосредственно спортсменам, а уже не через НОК.
Также прекращаются любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения предстоящих мероприятий МОК.
Такое решение принято в связи с тем, что НОК Беларуси не смог защитить своих спортсменов от политического преследования.
Это решение будет действовать, пока ситуация в стране не изменится, заверили в МОК.
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. В тот же день в стране начались массовые протесты. Протестующие были не согласны с предварительными результатами, указывая на фальсификации на выборах.
- Не признали результаты выборов многие страны, в том числе и Украина. Против белорусских чиновников были введены новые санкции.
- Против протестующих власти страны бросила силовиков, которые разгоняли акции протеста. Многие протестующие были задержаны. Иногда задерживали невинных людей, которые оказывались рядом с маршами протеста. Во время задержаний были и погибшие.
- Задерживали и спортсменов. Самая известная белорусская баскетболистка Елена Левченко провела 15 суток в СИЗО. Она рассказала об ужасных условиях содержания людей. А чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую исключили из сборной.
- Протесты в стране продолжаются до сих пор.
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