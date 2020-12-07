Международный олимпийский комитет тоже решил применить санкции к руководству Беларуси. Причиной стала политическая дискриминация спортсменов в стране.

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил от участия в мероприятиях под эгидой организации всех членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МОК.

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Одно из решений – исключить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры.

Важно! Президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко. Первым вице-президентом – его сын Виктор Лукашенко.

Кроме того, МОК решил приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио 2020 и Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022. Однако все олимпийские стипендии для белорусских спортсменов теперь будет выплачиваться непосредственно спортсменам, а уже не через НОК.

Также прекращаются любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения предстоящих мероприятий МОК.

Такое решение принято в связи с тем, что НОК Беларуси не смог защитить своих спортсменов от политического преследования.

Это решение будет действовать, пока ситуация в стране не изменится, заверили в МОК.

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