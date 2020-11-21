Чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую исключили из сборной Белоруссии. Спортсменка такое решение связывает с тем, что она выступила в поддержку протестов в Беларуси.

Кроме Романовской, которая является чемпионкой мира 2019 года по фристайлу, исключили и тренера сборной Николая Козеко. Об этом спортсменка рассказала в комментарии РБК.

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"Сложно смолчать, закрыть глаза на то, что происходит, поэтому даже не раздумывала. Последствия, естественно, были предсказуемы. Но это та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее", – заявила Александра Романовская.

По ее словам, в сборной Беларуси по фристайлу о поддержке протестов высказывались только она и главный тренер команды Николай Козеко. Наставник команды уже получил письмо, что он должен вернуть полученные стипендии за год или даже больше. При том, что Козеко возглавляет сборную Беларуси по фристайлу с 1993 года. Под его руководством команда завоевала семь наград на Олимпийских играх, в том числе четыре золота.

Относительно Романовской, то она специализируется на выступлениях в акробатике. Она является чемпионкой мира 2019 года, двукратной чемпионкой зимней Универсиады 2019 года, а также многократной победительницей этапов Кубка мира.

Романовская была одной из спортсменок, которая подписала открытое письмо против политических репрессий в Беларуси, которые начались после президентских выборов в стране в 2020 году. Она активно выступала за пересчет голосов на выборах.