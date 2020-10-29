Белорусские власти бросают в СИЗО людей, которые выходили на акции протеста по всей стране. Не обошла эта судьба и известную в стране баскетболистку Елену Левченко. Она 15 суток провела в Центре изоляции правонарушителей.

Именно в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске доставляли всех задержанных во время акций протеста. Это СИЗО отметилось особой жестокостью. О своих условиях пребывания там Елена Левченко рассказала в интервью Meduza.

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Напомним, Левченко задержали 30 сентября уже в аэропорту Минска. Баскетболиста должна была вылететь в Грецию на реабилитацию. Ее обвинили в участии в незаконных митингах 23 и 27 сентября и арестовали на 15 суток.

Первую ночь спортсменка провела в камере в райотделе милиции. А уже после суда ее перевели в СИЗО.

"Нас было трое в камере. В первую ночь у нас были матрасы, вода, работала канализация. А второго октября все началось. После завтрака зашел мужчина и приказал скручивать матрасы. Мы свернули их, подумали, что провинились где-то. Сначала мы думали, что их забрали на прокаливание, чтобы вывести вшей и клопов. Но нам их вообще не вернули", – рассказала Левченко.

Когда же задержанные начали требовать, чтобы матрасы вернули (они вызвали охрану), один из охранников силой вывел одну из девушек. Через несколько минут он вернулся с ней и заявил, что никаких матрасов не будет.

"В этот же день нам отключили горячую воду, канализацию и подселили еще двух женщин – в четырехместной камере нас стало пятеро. Мы не понимали, как спать. Расстелили газеты и одежду. Я, как самая высокая, легла на скамейке, кто-то на столе. Кто-то вдвоем – было очень холодно, батареи не грели", – призналась Левченко.

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За все 15 суток, что Левченко провела в СИЗО, ей ни разу не разрешили сходить в душ. А горячую воду дали лишь в предпоследний день. На прогулку баскетболистку выпустили лишь пять раз за все время пребывания там.

Впоследствии оказалось, что такие условия содержания были только в камере Левченко. Хотя белорусский канал СТВ показал другие условия содержания задержанных.

"Здесь за условия вашего содержания отвечаю я. Это делается для того, чтобы вам не хотелось сюда вернуться", – так объяснил условия содержания начальник ЦИП Евгений Шапетько.

Девушки, которые находились в камере, находили время на развлечения: расчертили листок под шахматную доску, а фигурки для игры в шашки сделали из черного и белого хлеба.

"Пытались шутить, пели песни, разговаривали. И сейчас, когда я разбираю соцсети, вижу сообщения от ребят, которые были рядом. Пишут: «Мы слышали, как вы пели, мы вам хлопали». Еще где-то в соседней камере была девушка, которая каждый вечер очень красиво пела. Такие концерты в Окрестино", – рассказала Левченко.

Стоит добавить, что когда у баскетболистки уже заканчивался срок ареста, ей назначили новый суд за участие в акциях протеста. Однако на этот раз "фемида" ограничилась лишь штрафом.