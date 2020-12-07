Міжнародний олімпійський комітет теж вирішив застосувати санкції до керівництва Білорусі. Причиною стала політична дискримінація спортсменів в країні.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово відсторонив від участі в заходах під егідою організації всіх членів виконкому Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МОК.

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Одне з рішень – виключити членів Виконавчого комітету НОК Білорусі з усіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри.

Важливо! Президентом НОК Білорусі є Олександр Лукашенко. А першим віцепрезидентом – його син Віктор Лукашенко.

Окрім того, МОК вирішив призупинити всі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов’язаних з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо 2020 та Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022. Однак всі олімпійські стипендії для білоруських спортсменів тепер буде виплачуватися безпосередньо спортсменам, а вже не через НОК.

Також припиняються будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК.

Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що НОК Білорусі не зміг захистити своїх спортсменів від політичного переслідування.

Це рішення буде діяти, допоки ситуація в країні не зміниться, запевнили в МОК.

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