Лукашенка не пустять на Олімпіаду та не дадуть грошей: МОК застосував санкції
Міжнародний олімпійський комітет теж вирішив застосувати санкції до керівництва Білорусі. Причиною стала політична дискримінація спортсменів в країні.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово відсторонив від участі в заходах під егідою організації всіх членів виконкому Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МОК.
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Одне з рішень – виключити членів Виконавчого комітету НОК Білорусі з усіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри.
Окрім того, МОК вирішив призупинити всі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов’язаних з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо 2020 та Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022. Однак всі олімпійські стипендії для білоруських спортсменів тепер буде виплачуватися безпосередньо спортсменам, а вже не через НОК.
Також припиняються будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК.
Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що НОК Білорусі не зміг захистити своїх спортсменів від політичного переслідування.
Це рішення буде діяти, допоки ситуація в країні не зміниться, запевнили в МОК.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. В той же день в країні розпочалися масові протести. Протестувальники були незгідні з попередніми результатами, вказуючи на фальсифікації на виборах.
- Не визнали результати виборів чимало країн, в тому числі і Україна. Проти білоруських чиновників були введені нові санкції.
- Проти протестувальників влада країни кинула силовиків, які розганяли акції протесту. Чимало протестувальників було затримано. Інколи затримання відбувалося невинних людей, які опинялися поруч з маршами протесту. Під час затримань були і загиблі.
- Затримували й спортсменів. Найвідоміша білоруська баскетболістка Олена Левченко провела 15 діб в СІЗО. Вона розповіла про жахливі умови утримання людей. А чемпіонку світу з фристайлу Олександру Романовську виключили зі збірної.
- Протести в країні тривають і досі.
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