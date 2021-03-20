Луиш Каштру отреагировал на свое возможное увольнение из Шахтера
Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру не переживает по поводу того, что может закончить работу с украинской командой уже летом нынешнего года.
Источник:ФК Шахтер
Два поражения от Ромы в 1/8 финала Лиги Европы поставили под сомнение возможность продления клубом контракта с португальцем Луишем Каштру. По словам тренера, он абсолютно не переживает по этому поводу и хочет выполнить задание на сезон – стать чемпионом Украины.
Смотрите также В матче Шахтер – Рома футболист потерял память после жуткого столкновения
Цель у нас одна из самого первого официального поединка – мы хотим заработать еще один титул, стать чемпионами Украины. Вот наш план на остаток сезона,
– сообщил тренер.
Каштру неопределенно ответил на вопрос относительно своего будущего в клубе.
"Увидеть меня в следующей еврокубковой кампании вы сможете, возможно, в Шахтере, возможно, в каком-то другом клубе, но пока я совсем не переживаю относительно этого. Для меня очень важно, как я сказал вашему коллеге, добиться нашей главной цели — стать чемпионами Украины. Только это в моей голове", – заявил Каштру.
Шахтер – Рома: что известно о матче
- Шахтер не смог совершить чудо и покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала. Украинский клуб 18 марта уступил итальянской Роме (1:2) в ответном матче, который состоялся в Киеве.
- Лучшим игроком матча по версии Whoscored признан нападающий Ромы Борха Майораль. Его итоговый балл – 7,5.
Поделиться новостью