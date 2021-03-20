Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру не переживает по поводу того, что может закончить работу с украинской командой уже летом нынешнего года.

Два поражения от Ромы в 1/8 финала Лиги Европы поставили под сомнение возможность продления клубом контракта с португальцем Луишем Каштру. По словам тренера, он абсолютно не переживает по этому поводу и хочет выполнить задание на сезон – стать чемпионом Украины.

Смотрите также В матче Шахтер – Рома футболист потерял память после жуткого столкновения

Цель у нас одна из самого первого официального поединка – мы хотим заработать еще один титул, стать чемпионами Украины. Вот наш план на остаток сезона,

– сообщил тренер.

Каштру неопределенно ответил на вопрос относительно своего будущего в клубе.

"Увидеть меня в следующей еврокубковой кампании вы сможете, возможно, в Шахтере, возможно, в каком-то другом клубе, но пока я совсем не переживаю относительно этого. Для меня очень важно, как я сказал вашему коллеге, добиться нашей главной цели — стать чемпионами Украины. Только это в моей голове", – заявил Каштру.

Шахтер – Рома: что известно о матче