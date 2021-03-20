Луїш Каштру відреагував на своє можливе звільнення з Шахтаря
Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру не переживає з приводу того, що може закінчити роботу з українською командою вже влітку нинішнього року.
Джерело:ФК Шахтар
Дві поразки від Роми в 1/8 фіналу Ліги Європи поставили під сумнів можливість продовження клубом контракту з португальцем Луїшем Каштру. За словами тренера, він абсолютно не переживає з цього приводу і хоче виконати завдання на сезон – стати чемпіоном України.
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Мета у нас одна з самого першого офіційного поєдинку – ми хочемо заробити ще один титул, стати чемпіонами України. Ось наш план на залишок сезону,
– повідомив тренер.
Каштру невизначено відповів на питання щодо свого майбутнього в клубі.
"Побачити мене в наступній єврокубковій кампанії ви зможете, можливо, в Шахтарі, можливо, у якомусь іншому клубі, але наразі я геть не переживаю щодо цього. Для мене дуже важливо, як я відповів вашому колезі, домогтися нашої головної мети — стати чемпіонами України. Тільки це в моїй голові", – заявив Каштру.
Шахтар – Рома: що відомо про матч
- Шахтар не зміг зробити диво та покинув Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу. Український клуб 18 березня поступився італійській Ромі (1:2) у матчі-відповіді, який відбувся у Києві.
- Найкращим гравцем матчу за версією Whoscored визнаний нападник Роми Борха Майораль. Його підсумковий бал – 7,5.
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