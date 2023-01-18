Легендарний уругвайський форвард Луїс Суарес змінив клуб після чемпіонату світу 2022. На турнірі в Катарі 35-річний гравець провалився, не забивши жодного голу та не вийшовши з групи.

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Тепер Суарес присвятив свою кар'єру бразильському Греміо, з яким підписав контракт до кінця 2024 року. 17 січня нападник дебютував за свій новий клуб і зробив це феєрично, пише 24 канал.

Його команда грала проти Сан-Луїса у щорічному турнірі "Рекопа Гауча", який розігрується в рамках регіонального турніру Ріу-Гранді-ду-Сул. Суарес вийшов з перших хвилин і всього за один тайм оформив хет-трик.

Відео хет-трику Луїса Суареса:

Всі три голи вклались у 38 хвилин! У підсумку його нова команда перемогла з рахунком 4:1 та захистила титул. Вже 21 січня Греміо проведе перший матч у чемпіонаті Гауча проти команди Кашіас. Минулого року команда Суареса виграла цей турнір.

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Нагадаємо, що за свою кар'єру Луїс Суарес пограв за уругвайський Насьональ Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселону, Атлетіко та знову за Насьональ. Разом із останніми нападник вигравав чемпіонство з різницею у 16 років.

Крім того, у Барселоні Суарес ставав переможцем Ліги чемпіонів. За збірну Уругвая Луїс відіграв 137 поєдинків, забивши 68 голів.