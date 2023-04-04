Лондонский Челси пытается как можно быстрее найти нового главного тренера. Луис Энрике – один из кандидатов, однако у испанца есть еще другой вариант в столице Англии.
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Главное, что есть между кем выбирать
Бывший наставник Барселоны и сборной Испании Луис Энрике ведет переговоры с Челси. Столичный коллектив требует назначить нового главного тренера для своего коллектива. Все потому, что "аристократов" уже скоро ждет поединок против мадридского Реала в рамках четвертьфинала Лиги Европы.
Однако "пенсионеры" – не единственный вариант испанского специалиста. У Луис Энрике есть все шансы стать главным наставником лондонского Тоттенхэма. Однако переговоры между Челси и испанским тренером находятся на более продвинутой стадии, чем со "шпорами".
Также интересно то, что Луис Энрике – не является основным вариантом для "аристократов". Челси надеется заключить сотрудничество с молодым немецким специалистом Юалианом Нагельсманном, однако "пенсионеры" не до конца уверены в кандидатуре бывшего тренера Баварии, а времени на размышления мало. К тому же, Нагельсманн конкурент Энрике на пост главного тренера не только у Челси, но и у Тоттенхэм, который также заинтересован в услугах немца.
Достижения Луиса Энрике в роли тренера
- Испанский специалист начал свою тренерскую деятельность в родных стенах. Сначала Энирке возглавлял Барселону Б, но потом переехал в Италию, взяв под руководство Рома. Однако Луиз долго там не пробыл и вернулся в Испанию, возглавив сначала Сельту, а затем Барселону. Последние, кем руководил Энрике, стала сборная Испании.
- Все титулы, выигравшие за свою тренерскую деятельность Энрике, пришлись на его времена пребывания в Барселоне. Луис с "сине-гранатовыми" дважды становился чемпионом Испании, трижды обладателем Кубка Испании, однажды Суперкубком Испании. Также с каталонцами он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.