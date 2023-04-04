Лондонський Челсі намагається якнайшвидше знайти нового головного тренера. Луїс Енріке – один з кандидатів, проте іспанець має ще інший варіант у столиці Англії.

Варте уваги Банально не вистачило місця: Мудрик перевдягається у коридорі, а не у роздягальні Челсі

Головне, що є між ким обирати

Колишній наставник Барселони і збірної Іспанії Луїс Енріке веде переговори з Челсі. Столичний колектив жадає призначити нового головного тренера для свого колектива. Все через те, що на "аристократів" уже скоро чекає поєдинок проти мадридського Реала у рамках чвертьфіналу Ліги Європи.

Проте "пенсіонери" – не єдиний варіант іспанського фахівця. Луїс Енріке має усі шанси стати головним наставником лондонського Тоттенхема. Проте переговори між Челсі та іспанським тренером перебувають на більш просунутій стадії, аніж зі "шпорами".

Також цікавим є те, що Луїс Енріке – не є основним варіантом для "аристократів". Челсі плекає надії заключити співпрацю з молодим німецьким фахівцем Юаліаном Нагельсманном, проте "пенсіонери" не до кінця впевнені у кандидатурі колишнього тренера Баварії, а часу на роздуми обмаль. До того ж, Нагельсманн конкурент Енріке на пост головного тренера не тільки у Челсі, а й у Тоттенхемі, який також зацікавлений у послугах німця.

До речі. Теперішній наставник Баварії Томас Тухель уже готовий обікрасти "аристократів", запросивши у стан "пивоварів" низку виконавців, серед яких є і конкуренти Михайла Мудрика.

Досягнення Луїса Енріке в ролі тренера