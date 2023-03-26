Томас Тухель, недавно ставший главным тренером мюнхенской Баварии, готов пригласить в состояние "пивоваров" футболистов, с которыми работал в Лондоне. Среди игроков есть и конкуренты Михаила Мудрика.

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Челси не скрывает, что клуб открыт для распродажи ряда своих исполнителей, чем и готов воспользоваться бывший наставник "аристократов" Томас Тухель. К тому же лондонцы скорее отпустят своих футболистов к немецкому гранду, чем к одному из английских конкурентов. Экснаставщику "пенсионеров" понадобилось сразу четверо игроков нынешнего состава Челси.

Томас Тухель хочет пригласить в мюнхенский коллектив Эдуарда Менди, Мэйсона Маунта, Кристиана Пулишича и Кая Хаверца. Сенегальский голкипер страдает частыми травмами, да еще и проигрывает позицию с первых минут Кепи, хотя во времена Тухеля Менди был номером один в Челси. Маунт и Пулишич также не являются стабильными игроками стартового состава в отличие от Хаверца, однако и тот играет на необычной для себя позиции центрального форварда.

Уход из команды ряда атакующих футболистов уменьшит плотность конкуренции выступающих впереди игроков. К тому же некоторые певцы могли бы получить больше "воздух" и лучше проявить себя в матчах лондонского коллектива, в том числе и Михаил Мудрик.

Тухель в состоянии "аристократов"