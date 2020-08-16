Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский сенсационно проиграл на теннисном турнире в Праге (Чехия). Сергей проиграл 19-летнему чеху Томашу Махачу.

Сергей Стаховский – Томаш Махач 0:2 (5:7, 2:6)

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Сергей Стаховский, который в рейтинге ATP занимает 169 место, проиграл Томашу в двух партиях.

Чешский теннисист, в рейтинге только на 256 месте, победил Стаховского в первом круге турнира I. CLTK Prague Open 2020 by Moneta.

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Матч продолжался полтора часа. В первой партии Сергей удосужился на один брейк, но дважды отдал свою подачу.

Во втором сете Сергей не смог осуществить брейк и дважды отдал свою подачу. Всего Стаховский допустил 6 двойных ошибок.

Для Стаховского это седьмое поражение в последних десяти матчах.