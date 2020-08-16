Украинская теннисистка Анастасия Шошина больше не будет выступать за Украину. Теперь экс-украинка будет выходить на корт под флагом Польши.

Несколько месяцев назад теннисистка рассказала в интервью TenisKlub, что подала в мае 2019 года все необходимые документы для смены гражданства.

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Смена гражданства

Уже в июне этого года Шошина получила польский паспорт. Летом спортсменка уже участвовала в нескольких польских соревнованиях, где стала чемпионкой Польши, но в парном разряде.

За Украину 22-летняя теннисистка получила 5 личных титулов ITF и добавила в свою копилку еще 10 титулов в парном разряде.

В прошлом году девушка выше всего поднималась на 381 место в мировом рейтинге среди женщин. Сейчас Шошина располагается на 433 строчке.

Этим летом Шошина планирует принять участие на нескольких польских сериях турниров, где уже чувствовала вкус побед.