Найкращий тенісист України Стаховський сенсаційно зазнав фіаско в Празі
Найкращий тенісист України Сергій Стаховський сенсаційно програв на тенісному турнірі в Празі (Чехія). Сергій програв 19-річному чеху Томашу Махачу.
Сергій Стаховський – Томаш Махач 0:2 (5:7, 2:6)
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Сергій Стаховський, який у рейтингу ATP посідає 169 місце, програв Томашу у двох партіях.
Чеський тенісист, який у рейтингу лишень на 256 місці, переміг Стаховського у першому колі турніру I.CLTK Prague Open 2020 by Moneta.
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Матч тривав півтори години. У першій партії Сергій спромігся на один брейк, але двічі віддав свою подачу.
У другому сеті Сергій не зміг здійснити брейк і двічі віддав свою подачу. Всього Стаховський допустив 6 подвійних помилок.