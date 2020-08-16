Найкращий тенісист України Сергій Стаховський сенсаційно програв на тенісному турнірі в Празі (Чехія). Сергій програв 19-річному чеху Томашу Махачу.

Сергій Стаховський – Томаш Махач 0:2 (5:7, 2:6)

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Сергій Стаховський, який у рейтингу ATP посідає 169 місце, програв Томашу у двох партіях.

Чеський тенісист, який у рейтингу лишень на 256 місці, переміг Стаховського у першому колі турніру I.CLTK Prague Open 2020 by Moneta.

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Матч тривав півтори години. У першій партії Сергій спромігся на один брейк, але двічі віддав свою подачу.

У другому сеті Сергій не зміг здійснити брейк і двічі віддав свою подачу. Всього Стаховський допустив 6 подвійних помилок.

Для Стаховського це сьома поразка в останных десяти матчах.