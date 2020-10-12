Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский стремится испытать свои силы в другом виде спорта. 190-ая ракетка мира решил попробовать свои силы в боксе.

34-летний Сергей Стаховский провел совместную тренировку с украинским боксером супертяжелого веса Владиславом Сиренко. Об этом сообщает 24 канал.

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Непобедимый Сиренко на первой же тренировке показал Стаховскому, какой должна быть стойка.

В комментарии Tribuna.com Стаховский рассказал о своем желании попробовать свои силы в боксе.

Хотелось бы попробовать себя в будущем в ринге, так что тренировки с таким профессионалом, как Владислав Сиренко, большая честь для меня,

– сказал Стаховский.

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Когда может произойти дебют Стаховского в боксе

Очевидно, что для подготовки к боксерскому поединку Стаховскому придется пройти много тренировок.

Впрочем, Сергей уже заявлял, что может завершить карьеру теннисиста. По словам Стаховского можно сделать вывод, что основной причиной такого решения могут стать неудачные результаты.