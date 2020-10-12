Найкращий український тенісист Сергій Стаховський прагне випробувати свої сили в іншому виді спорту. 190-а ракетка світу вирішив спробувати свої сили в боксі.

34-річний Сергій Стаховський провів спільне тренування з українським боксером суперважкої ваги Владиславом Сіренком. Про це повідомляє 24 канал.

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Непереможний Сіренко на першому ж тренуванні показав Стаховському, якою повинна бути стійка.

У коментарі Tribuna.com Стаховський розповів про своє бажання спробувати свої сили в боксі.

Хотілося б спробувати себе в майбутньому в рингу, так що тренування з таким професіоналом, як Владислав Сіренко, велика честь для мене,

– сказав Стаховський.

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Коли може відбутися дебют Стаховського у боксі

Очевидно, що для підготовки до боксерського поєдинку Стаховському доведеться пройти багато тренувань.

Втім, Сергій уже заявляв, що може завершити кар'єру тенісиста. Зі слів Стаховського можна зробити висновок, що основною причиною такого рішення можуть стати невдалі результати.