Фото, которое подвергнется критике

Украинские футболисты даже на отдыхе не могу друг без друга. Нападающий Роман Яремчук и защитник Виталий Миколенко в компании семей отдыхают в Турции.

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Во время прогулки в Кемере игроки встретили российского рэпера Басту. Украинцы воспользовались возможностью и сделали совместное фото. Снимок на своей странице в инстаграме выложил Миколенко. Жена Яремчука также опубликовала в своем профиле фото с российской звездой.



Футболисты Украины с Бастой / Скриншот из инстаграма Миколенко

Напомним, что ранее украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали подарок Басте – подарили фирменную футболку и бейсболку с надписью: "Lomus".

Скандальный рэпер