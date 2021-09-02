Лучший в мире: украинец Крипак стал самым успешным мультимедалистом Паралимпиады
Источник:24 канал
Максим Крипак – автор шести наград Паралимпийских игр в Токио. Украинский пловец состоянию на 2 сентября получил больше всего медалей среди спортсменов из всех стран.
Крипак – лучший паралимпиец в Токио
26-летний Максим Крипак проводит просто феноменальную Паралимпиаду в Токио. Харьковчанин получил уже шесть наград, четыре из которых высшей пробы.
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Также в его активе есть одно "серебро" и "бронза". Украинцу удалось по состоянию на 2 сентября стать самым успешным мультимедалистом Паралимпиады-2020. Максим опередил в этой борьбе пловца из Беларуси Игара Боки. В копилке белоруса 5 наград, но на одно "золото" больше, чем у Крипака.
Отметим, что у белорусского пловца нет вознаграждения другого сорта в Токио. Тройку лучших мультимедалистов в Токио пока закрывает Чжео Тао из Китая, который также представляет плавание. Тао четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала.У Крипака еще будет последний шанс взять еще одну награду в Японии. В пятницу, 3 сентября, Максим попытается отобраться в финал 200 метров комплексным плаванием в классе SM10.
Все достижения Крипака в Токио
- Крипак становился лучшим сразу в четырех дисциплинах – 100 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине и 400 метров вольным стилем. 2 сентября украинец получил "золото" как раз на 100 метрах на спине.
- Также в копилке Максима есть "серебро" в заплыве на 50 метров вольным стилем и "бронза" в мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем.