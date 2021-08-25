Два "серебра" для нашей страны

26-летний Максим Крипак стал серебряным призером Паралимпиады-2020 в заплыве 50 метров вольным стилем в классе S10.

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Украинский пловец мощно улучшил свой результат по сравнению с квалификацией. Крипак уступил лишь австралийцу Ровену Крозерсу. Результат украинца составил 23.33 секунды.

Призеры заплыва

Ровен Крозерс (Австралия) – 23.21 Максим Крипак (Украина) – 23.33 Фелипе Эндрюс Мело Родригес (Бразилия) – 23.50

Еще одну медаль для Украины получил пловец Алексей Вирченко. Спортсмен боролся за медали 100-метровки баттерфляем и занял второе место. Кирилл Гаращенко расположился на 8-й позиции.

Вирченко попытался навязать борьбу представителю Беларуси Игарю Боки, который установил паралимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 53.80 секунд.

Тройку призеров замкнул Ислам Асланов из Узбекистана.