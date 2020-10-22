Донецкий "Шахтер" сенсационно победил мадридский "Реал" на его поле в первом матче группового турнира Лиги чемпионов.

Украинский клуб одолел чемпионов Испании без участия всех своих игроков основного состава, которые уже успели выздороветь от коронавируса, но еще не восстановились, пишет 24 канал.

Как это было: "Шахтер" сенсационно победил на выезде "Реал", забив три гола: видео

В первом тайме "горняки" сумели забить "королевскому клубу" три безответных гола. Отличились бразилец Тете, автоголом защитник "Реала" Рафаэль Варан, и также гол на счету израильского полузащитника "Шахтера" Манора Соломона.

В начале второго тайма "Реал" сумел отыграть два мяча после точных ударов Луки Модрича и Винисиуса Жуниора. На последних секундах матча мадридцы сумели забить третий гол после удара Федерико Вальверде, но гол был отменен после просмотра арбитром видеоповтора из-за офсайда у одного из футболистов испанской команды.

3:2 – историческая победа донецкого "Шахтера". Предлагаем вам выбрать лучшего игрока этого матча.