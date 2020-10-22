Донецький "Шахтар" сенсаційно переміг мадридський "Реал" на його полі в першому матчі групового турніру Ліги чемпіонів.

Український клуб здолав чемпіонів Іспанії без участі всіх своїх гравців основного складу, які вже встигли одужати від коронавірусу, але ще не відновилися, пише 24 канал.

Як це було: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

У першому таймі "гірники" зуміли забити "королівському клубу" три голи без відповіді. Відзначилися бразилець Тете, автоголом захисник "Реала" Рафаель Варан, і також гол на рахунку ізраїльського півзахисника "Шахтаря" Манора Соломона.

На початку другого тайму "Реал" зумів відіграти два м'ячі після влучних ударів Луки Модріча і Вінісіуса Жуніора. На останніх секундах матчу мадридці зуміли забити третій гол після удару Федеріко Вальверде, але гол був відмінений після перегляду арбітром відеоповтору через офсайд у одного з футболістів іспанської команди.

3:2 – історична перемога донецького "Шахтаря". Пропонуємо вам обрати найкращого гравця цього матчу.