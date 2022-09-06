Шахтер проводит стартовый матч Лиги чемпионов 2022-2023. В первом поединке евросезона команда Игоря Йовичевича играет на выезде против Лейпцига, пишет 24 канал.

Следите с нами РБ Лейпциг – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Дончане являются андердогом поединка, однако удивляют уже с первых минут. "Горняки" на равных противостоят более именитому сопернику и даже уже вышли вперед.

На 16 минуте ошибки допустил кипер Лейпцига Гулачи. Венгр подарил на своей половине поля мяч Марьяну Шведу, который обводным ударом наказал Петера.

Видео гола Марианна Шведа:

Это первый матч и первый гол Марьяна в футболке Шахтера. В параллельном матче группы между Селтиком и Реалом счет до сих пор не открыт.