В заявку Динамо не попал лучший игрок киевлян в новом сезоне Виталий Буяльский. На счету полузащитника 5 голов и 1 ассист в 9 матчах за Динамо в сезоне.
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Буяльский 25 сентября пропустил матч с Рухом в чемпионате Украины из-за дисквалификации. Почему Виталий не полетел в Мюнхен – пока не известно.
Заявка Динамо на матч с Баварией
Вратари: Бойко, Бущан, Моргун
Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный
Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо, Антюх
Нападающие: Шкурин, Супряга