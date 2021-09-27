В заявку Динамо не попал лучший игрок киевлян в новом сезоне Виталий Буяльский. На счету полузащитника 5 голов и 1 ассист в 9 матчах за Динамо в сезоне.

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Буяльский 25 сентября пропустил матч с Рухом в чемпионате Украины из-за дисквалификации. Почему Виталий не полетел в Мюнхен – пока не известно.

Заявка Динамо на матч с Баварией

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо, Антюх

Нападающие: Шкурин, Супряга

Бавария примет Динамо в среду, 29 сентября. Поединок начнется в 22:00.