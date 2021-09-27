В начале лета 2021 года в Динамо официально сообщили, что продлили контракт с Луческу до 2023 года.
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Суркис рассказал о новом контракте
Президент Динамо Суркис заявил, что продлил контракт с Луческу до 2024 года. Портал Transfermarkt подтверждает, что соглашение Луческу с Динамо действует до 30 июня 2024 года.
Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе? Подумают, завтра придет новый другой тренер?,
– сказал Суркис.
Луческу в Динамо: главное
- Румынский тренер неожиданно возглавил Динамо летом 2020 года. До этого специалист провел 12 лет во главе Шахтера – принципиального конкурента Динамо.
- В первом сезоне Луческу завоевал три трофея с Динамо. Также с Луческу Динамо удалось выйти в групповой этап Лиги чемпионов.
- Во главе Динамо Луческу уже провел 54 матча (37 побед, 9 ничьих и 8 поражений).