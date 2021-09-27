В начале лета 2021 года в Динамо официально сообщили, что продлили контракт с Луческу до 2023 года.

Это интересно Луческу превзошел Маркевича и стал новым рекордсменом чемпионата Украины

Суркис рассказал о новом контракте

Президент Динамо Суркис заявил, что продлил контракт с Луческу до 2024 года. Портал Transfermarkt подтверждает, что соглашение Луческу с Динамо действует до 30 июня 2024 года.

Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе? Подумают, завтра придет новый другой тренер?,

– сказал Суркис.

Луческу в Динамо: главное