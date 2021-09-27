У заявку Динамо не потрапив найкращий гравець киян у новому сезоні Віталій Буяльський. На рахунку півзахисника 5 голів та 1 асист у 9 матчах за Динамо у сезоні.
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Буяльський 25 вересня пропусти матч з Рухом у чемпіонаті України через дискваліфікацію. Чому Віталій не полетів у Мюнхен – наразі не відомо.
Заявка Динамо на матч з Баварією
Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун
Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний
Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх
Нападники: Шкурін, Супряга