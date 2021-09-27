У заявку Динамо не потрапив найкращий гравець киян у новому сезоні Віталій Буяльський. На рахунку півзахисника 5 голів та 1 асист у 9 матчах за Динамо у сезоні.

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Буяльський 25 вересня пропусти матч з Рухом у чемпіонаті України через дискваліфікацію. Чому Віталій не полетів у Мюнхен – наразі не відомо.

Заявка Динамо на матч з Баварією

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун

Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний

Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх

Нападники: Шкурін, Супряга

Баварія прийме Динамо у середу, 29 вересня. Поєдинок розпочнеться о 22:00.