"Ле Бле" уступили со счетом 1:2 и вылетели из турнира. Этот матч стал последним за сборную Франции для ее лучшего бомбардира в истории Оливье Жиру, пишет 24 Канал.

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Поставил точку в сборной

О своем решении он сообщал еще до начала континентального первенства. 37-летний нападающий в памятном для себя поединке вышел на замену на 79-й минуте, заменив Усмана Дембеле, однако не смог помочь команде избежать поражения.

За национальную сборную Жиру дебютировал в 2011 году. Он был участником четырех чемпионатов Европы и трех мундиалей. В 2018 году завоевал "золото" чемпионата мира.

Важно. Всего Оливье Жиру провел за "Ле Бле" 137 матчей, в которых забил 57 голов и отдал 15 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Отметим, что форвард все еще продолжает свою клубную карьеру. В нынешнее межсезонье он сменил Милан на Лос-Анджелес, подписав соглашение с представителем МЛС до конца 2025 года.