"Ле Бле" поступилися з рахунком 1:2 та вилетіли з турніру. Цей матч став останнім за збірну Франції для її найкращого бомбардира в історії Олів'є Жиру, пише 24 Канал.

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Поставив крапку у збірній

Про своє рішення він повідомляв ще до початку континентальної першості. 37-річний нападник у пам'ятному для себе поєдинку вийшов на заміну на 79-й хвилині, замінивши Усмана Дембеле, проте не зміг допомогти команді уникнути поразки.

За національну збірну Жиру дебютував у 2011 році. Він був учасником чотирьох чемпіонатів Європи та трьох мундіалів. У 2018 році здобув "золото" чемпіонату світу.

Важливо. Всього Олів'є Жиру провів за "Ле Бле" 137 матчів, у яких забив 57 голів та віддав 15 результативних передач. Він є найкращим бомбардиром в історії своєї збірної.

Зазначимо, що форвард все ще продовжує свою клубну кар'єру. У нинішнє міжсезоння він змінив Мілан на Лос-Анджелес, підписавши угоду з представником МЛС до кінця 2025 року.