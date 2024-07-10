"Ле Бле" поступилися з рахунком 1:2 та вилетіли з турніру. Цей матч став останнім за збірну Франції для її найкращого бомбардира в історії Олів'є Жиру, пише 24 Канал.
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Поставив крапку у збірній
Про своє рішення він повідомляв ще до початку континентальної першості. 37-річний нападник у пам'ятному для себе поєдинку вийшов на заміну на 79-й хвилині, замінивши Усмана Дембеле, проте не зміг допомогти команді уникнути поразки.
За національну збірну Жиру дебютував у 2011 році. Він був учасником чотирьох чемпіонатів Європи та трьох мундіалів. У 2018 році здобув "золото" чемпіонату світу.
Зазначимо, що форвард все ще продовжує свою клубну кар'єру. У нинішнє міжсезоння він змінив Мілан на Лос-Анджелес, підписавши угоду з представником МЛС до кінця 2025 року.