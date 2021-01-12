Лидер гонки бомбардиров чемпионата Украины иранец Шахаб Захеди вскоре может сменить клубную прописку. Шахаб может перейти из донецкого Олимпика в луганскую Зарю.

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов прокомментировал информацию о том, что Шахаб может перейти в Зарю. Об этом сообщает Tribuna.com.

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Антонов рассказал, что Олимпик получил письмо от Зари о том, что луганский клуб рассматривает Шахаба.

Не было ничего конкретного, просто предупредили, что они ведут переговоры,

– сказал Антонов.

Гендиректор Олимпика подтвердил, что сейчас с Зарей продолжаются переговоры по трансферу Шахаба. Впрочем, никакой конкретики от обеих сторон пока нет.

"Можно сказать да, но пока никто ничего не озвучивал, никто ничего не знает. Ни от Зари нет предложений, ни у нас никто не спрашивал, сколько он стоит. Поэтому пока это только бумаги. Они предупредили, что ведут переговоры с Шахабом", – отметил Антонов

Он подтвердил, что иранец поедет на зимние сборы с Олимпиком. Других официальных предложений по Шахабу Олимпик не получал.

К сведению. В сезоне-2020/2021 Шахаб провел 12 матчей за Олимпик. В его активе 8 голов и 2 ассиста. Контракт Шахаба с Олимпиком действует до 30 июня 2021 года.