Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем XXI века: полный рейтинг киперов

27 сентября 2023, 14:50
Читати новину українською

Источник:

FourFourTwo

Итальянский вратарь стал настоящей легендой благодаря звездным выступлениям за Ювентус и сборную Италии. За свою карьеру Джиджи выиграл более 20 разных трофеев.

Известное британское издание FourFourTwo специализируется на разных футбольных рейтингах, в том числе исторических. В этот раз ресурс решил составить десятку лучших вратарей XXI века.

По теме Лобановский в топ-десятке: рейтинг 100 лучших тренеров в истории футбола

Список возглавил легендарный Джанлуиджи Буффон, завершивший в этом году карьеру. Джиджи стартовал в Парме, но львиную долю карьеры провел в Ювентусе.

Мастер продемонстрировал свою лучшую форму в первые дни в Ювентусе, но поддерживал этот уровень в течение длительного времени. Вот что делает его самым лучшим. Даже то, что следовало считать самой низкой точкой его карьеры – вылет Юве в Серию B после "Кальчополя" – в конечном счете способствовало его репутации. Верность, которую он продемонстрировал, чтобы остаться в Турине и помочь клубу вновь обрести свое место среди ведущих команд Европы, подтвердила его место как легенды среди болельщиков Ювентуса. Его невероятное долголетие с лихвой оправдало расходы «Юве» на то время рекордные для вратаря 52 миллиона евро в 2001 году.
– так характеризует Буффона FourFourTwo.

Читайте также Ностальгия со слезами: легендарный Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в 45 лет

За свою карьеру итальянец выиграл чемпионат мира и десять раз торжествовал в Серии А. Также Джанлуиджи наиграл 176 матчей за сборную Италии.

Второе место в списке занял легенда Реала Икер Касильяс, а топ-тройку замкнул Эдвин ван дер Сар, бравший Лигу чемпионов с Аяксом и Манчестер Юнайтед. Рейтинг десяти лучших вратарей этого столетия выглядит так:

  1. Джанлуиджи Буффон
  2. Икер Касильяс
  3. Эдван ван дер Сар
  4. Петр Чех
  5. Мануэль Нойер
  6. Оливер Кан
  7. Виктор Вальдес
  8. Давид Де Хеа
  9. Жулио Сезар

Уго Льорис

Автор: Анатолій Дерека