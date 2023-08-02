Футбол постепенно теряет легендарных игроков, которые через возраст уходят на пенсию. Долгое время против природы шел Джанлуиджи Буффон, продолжавший играть на профессиональном уровне.

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Впрочем, теперь настал черед и легендарного итальянца. Вратарь объявил о решении повесить перчатки на гвоздь в 45 лет. Об этом он написал на своей странице в инстаграммах, прикрепив очень щемящие видео.

Это конец, ребята. Вы мне дали все. Я отдал вам все. Мы сделали все это вместе,

– написал Буффон.

По информации некоторых СМИ, киперу предложат одну из менеджерских должностей в сборной Италии. За "Скуадру Адзурру" Буффон наиграл 176 матчей, с отрывом став главным гвардейцем команды.

Легендарные достижения Буффона

Последние два сезона Джанлуиджи провел в Парме, где он начинал свою карьеру только в 1995 году. Вместе с крестоносцами Буффон выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, а также становился победителем Кубка УЕФА.

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Наибольший успех Джиджи добился в Ювентусе, за который выступал 19 лет и наиграл 685 матчей. Кипер помог туринцам получить более 20-ти трофеев:

10 чемпионств в Италии

5 Кубков Италии

6 Суперкубков Италии

чемпионство в Серии В

3 финала Лиги чемпионов

Также Джанлуиджи заезжал на сезон в ПСЖ, став чемпионом и обладателем Суперкубка Франции. Самые же главные достижения кипера связаны со сборной. В 2006 году Буффон привел Италию за победы на чемпионате мира, а в 2012 году в Польше и Украине добыл серебро Евро.