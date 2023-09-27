Лобановский в топ-десятке: рейтинг 100 лучших тренеров в истории футбола

27 сентября 2023, 11:41
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Источник:

FourFourTwo

Легенда украинского тренерского цеха достигла немалых высот из Динамо и была признана одним из лучших специалистов мира. Также в рейтинг вошли еще два тренера киевлян.

Известное британское издание FourFourTwo специализируется на разных футбольных рейтингах, в том числе исторических. В этот раз ресурс решил составить топ-100 лучших тренеров в истории футбола.

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Признание Лобановского

В списке нашлось место и для украинской легенды. Знаменитого Валерия Лобановского издание поставило на десятую строчку рейтинга.

В 1972 году Лобановский объединился с профессором Анатолием Зеленцовым и начал вникать в нескончаемые статистические потоки. Он говорил, что вся жизнь – это число». Требуя "универсальности" от своих игроков, в частности Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко, украинец выиграл с киевским Динамо 13 чемпионских титулов (восемь в СССР и пять – в Украине) и два Кубка обладателей кубков. Его 30 карьерных наград делают его самым титулованным менеджером XX века,
– так FourFourTwo охарактеризовал "Метр".

Кто в лидерах

Еще два тренера. имеющие отношение к Динамо, оказались в топ-сотне. 34 место досталось Виктору Маслову, руководившему киевлянами с 1964 по 1970 годы.

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А на 87 строчке оказался действующий коуч "бело-синих" Мирча Луческу. Румын наибольших успехов в тренерской карьере достиг в Галатасарае и Шахтере.

Первое место рейтинга завоевал сэр Алекс Фергюсон, 27 лет руководивший Манчестер Юнайтед. совершив "дьяволов" 13 раз чемпионами Англии. Второе и третье место досталось голландцам – Ринусу Михелсу и его ученику Иоганну Кройффу соответственно.

Топ-20 рейтинга лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo:

  1. Алекс Фергюсон
  2. Ринус Михелс
  3. Иоганн Кройфф
  4. Билл Шенкли
  5. Пеп Гвардиола
  6. Арриго Сакки
  7. Мэтт Басби
  8. Элленио Эррера
  9. Эрнст Хаппель
  10. Валерий Лобановский
  11. Брайан Клафф
  12. Жозе Моуриньо
  13. Марчелло Липпи
  14. Джованни Трапаттони
  15. Висенте Дель Боске
  16. Мигель Муньос
  17. Карло Анчелотти
  18. Оттар Хитцфельд
  19. Нерео Рокко
  20. Луи ван Гаал
Автор: Анатолій Дерека