На тренировку столичного клуба посетил неожиданный гость Сергей Ребров. Главный тренер сборной Украины успел пообщаться с наставником Динамо Мирчей Луческу и сборниками в составе бело-синей команды.

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Приехал посмотреть на сборников и будущее "сине-желтых"

Напомним, что в свое время Ребров возглавлял киевский гранд (с апреля 2014 по конец мая 2017). Во главе киевлян Сергей Станиславович провел 137 матчей. У румынского "Мистера" уже за спиной 111 поединков у руля динамовцев.



Сергей Ребров приехал в лагерь Динамо / Фото киевского клуба

В футболе часто такая практика, когда тренер национальной команды ездит по расположениям клубов, чтобы посмотреть на игру сборников и потенциальных новичков главной команды страны.

Отметим, что уже 23 сентября Динамо проведет выездной матч против дебютанта УПЛ черкасского ЛНЗ. Начало встречи в 13:00.

Динамо подходит к предстоящей встрече в роли 7-й команды турнирной таблицы первенства, набрав 9 баллов в 4-х поединках. Все потому, что киевляне перенесли несколько своих встреч из-за выступлений в еврокубках, которые для них в этом сезоне-2023/2024 уже закончились. А вот ЛНЗ получило 7 очков в 7-ми турах УПЛ.