На тренировку столичного клуба посетил неожиданный гость Сергей Ребров. Главный тренер сборной Украины успел пообщаться с наставником Динамо Мирчей Луческу и сборниками в составе бело-синей команды.
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Приехал посмотреть на сборников и будущее "сине-желтых"
Напомним, что в свое время Ребров возглавлял киевский гранд (с апреля 2014 по конец мая 2017). Во главе киевлян Сергей Станиславович провел 137 матчей. У румынского "Мистера" уже за спиной 111 поединков у руля динамовцев.
Сергей Ребров приехал в лагерь Динамо / Фото киевского клуба
В футболе часто такая практика, когда тренер национальной команды ездит по расположениям клубов, чтобы посмотреть на игру сборников и потенциальных новичков главной команды страны.
Отметим, что уже 23 сентября Динамо проведет выездной матч против дебютанта УПЛ черкасского ЛНЗ. Начало встречи в 13:00.
Динамо подходит к предстоящей встрече в роли 7-й команды турнирной таблицы первенства, набрав 9 баллов в 4-х поединках. Все потому, что киевляне перенесли несколько своих встреч из-за выступлений в еврокубках, которые для них в этом сезоне-2023/2024 уже закончились. А вот ЛНЗ получило 7 очков в 7-ми турах УПЛ.
- Только в сентябре команда Реброва провела два матча отбора на Евро-2024 – ничья 1:1 с Англией и поражение 2:1 от Италии. Фиаско в игре против "скуадро адзурры" стало первым для Сергея Станиславовича во главе сборной.
- А уже в октябре "сине-желтых" будут ждать еще более важные поединки против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября). К сожалению, в этих матчах Украина будет иметь определенные ограниченности из-за ненадлежащего поведения наших болельщиков в предыдущих встречах сборной.