"Лично у меня он ассоциируется с событиями, которые происходили в эти же дни в Чернобыле. Парадокс в том, что осознали мы масштаб беды, уже находясь во Франции. В Киеве еще никто ничего толком не знал – только слухи разные ходили. Мы не имели достаточной информации, нам максимально ограничивали доступ к ней", – так вспоминает финал Владимир Бессонов.

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И это неудивительно. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Но советские власти полностью пытались ее скрыть. Уже 27 апреля в Киеве прошел матч, в котором Динамо принимало московский Спартак. А 1 мая в Киеве прошел традиционный парад. Никто о безопасности жителей тогда не заботился.

Прибыв во Францию, футболисты Динамо вырвались из "советского информационного пузыря". И в Лионе их ожидал шок.

"На следующий день после Чернобыльской аварии мы играли с московским Спартаком на Республиканском стадионе в Киеве. Никто ничего не знал о случившемся, мы даже не подозревали об этом. Но когда летели в Лион на финальный матч, уже даже в самолете руководство нас начало предупреждать, чтобы мы говорили с журналистами только о футболе, но и они еще не понимали, о чем идет речь и что там произошло. Когда мы прилетели в Лион, в аэропорту нас встретило большое количество журналистов, однако вопросы все звучали не о финальном поединке, а о Чернобыле. Мы уклонялись от этих вопросов, не понимая, что же там произошло. Уже приехав в гостиницу и включив телевизоры, на всех каналах мы увидели новости об аварии на ЧАЭС на французском и английском языках, только тогда мы узнали, что случилась страшная трагедия", – рассказал участник финального матча Василий Рац.

Были ошеломлены, когда прилетели туда, а нас смотрят круглыми, испуганными глазами. Потому что во Франции о Чернобыле трубили все каналы. От нас же шарахались! Говорили, что мы все заражены, мол, у вас Чернобыль взорвался, а вы сюда приехали, облученные. К нам было много вопросов, а нам запрещали что-либо говорить, хотя мы и сами ничего не знали,

– рассказал Владимир Бессонов.

По словам Раца, главный тренер Динамо Валерий Лобановский решил мотивировать игроков на фоне этой трагедии.

"Валерий Васильевич тогда сказал нам, что раз сложилась такая ситуация, произошла такая трагедия, единственное, чем мы могли помочь – это выйти на финальный матч и сделать все возможное для победы, чтобы принести нашим людям радость", – рассказал Василий Рац.

Так и вышло. Динамо не без проблем, но разгромило в финале Атлетико со счетом 3:0.

Динамо после победы в финале Кубка обладателей Кубков 1986 / фото ФК Динамо

Для Динамо это была вторая победа в турнире. Предыдущая была в 1975 году. А в обоих финалах забитыми голами отличился Олег Блохин.