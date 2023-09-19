В чемпионате Украины отыгран седьмой тур УПЛ 2023-2024. Он не получился слишком результативным – всего 17 голов на восемь матчей, то есть в среднем 2,12 мяча за игру.

По теме Заря и Днепр-1 на дне, прорыв Черноморца и Кривбасса: итоги 7 тура УПЛ и турнирная таблица

Ни одна из команд не забила больше двух, но и без голов ушли с поля только три клуба (Полесье, Оболонь и Ворскла). 24 канал предлагает читателям свои топ-5 голов тура в УПЛ.

5. Бенито (Динамо – Ворскла)

Нигериец провел только второй свой гол за киевлян, но помог добить полтавчан. Интересно, что свой первый гол в прошлом году игрок также забил Ворскли. Теперь же Ингер воспользовался передачей Буяльского из глубины, спокойно убрал защитника и вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

Видео гола Бенито – с 06:46:

4. Владислав Дмитренко (Металлист 1925 – Заря)

Харьковчане смогли удивить в игре с луганчанами и начало этой победе положил дальний выстрел Дмитренко. Полузащитник отважился на пушку, после которой мяч точно оказался в нижнем углу ворот Зари.

Видео гола Дмитренко – с 00:44:

3. Егор Назарина (Шахтер – Оболонь)

Дончанам тяжело дался матч против новичка УПЛ, но победу позволил вырвать точный удар Назарины. Хавбек появился в середине второго тайма и уже через девять минут нанес дальний выстрел из-за пределов площадки. Кипер явно упустил момент удара.

Видео гола Назарины – с 11:20:

Читайте также Динамо обыграло Ворсклу в игре наполненной спорными моментами и чудо-ассистом Ваната: видео голов

2. Назар Волошин (Динамо – Ворскла)

Если гол Бенито завершил победу Динамо на полтавчан, то ее фундамент заложил гол Волошина на старте встречи. Киевлянам удалась красивая комбинация с пяткой от Ваната, который таким скрытым пасом вывел Назара на ударную позицию. Тот протащил мяч сквозь защитника и пробил Исенко.

Видео гола Волошина – с 01:47:

1. Александр Васильев (Черноморец – Полесье)

Одесситы сенсационно держатся в топ-тройке, а в эти выходные смогли положить на лопатки амбициозное Полесье. Судьбу матча решил гол-красавец Васильева в начале матча. Хавбек вкусно приложился к мячу из стандарта и тот от поперечины залетел за воротничок Бойко.

Видео гола Васильева – с 00:37: