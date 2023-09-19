В чемпіонаті України відіграний сьомий тур УПЛ 2023-2024. Він не вийшов надто результативним – лише 17 голів на вісім матчів, тобто в середньому 2,12 м'ячі за гру.

До теми Зоря і Дніпро-1 на дні, прорив Чорноморця і Кривбаса: підсумки 7 туру УПЛ та турнірна таблиця

Жодна із команд не забила більше двох, але і без голів пішли з поля лише три клуби (Полісся, Оболонь та Ворскла). 24 канал пропонує читачам свої топ-5 голів туру в УПЛ.

5. Беніто (Динамо – Ворскла)

Нігерієць провів лише другий свій гол за киян, але він допоміг добити полтавців. Цікаво, що свій перший гол торік гравцеь також забив Ворсклі. Тепер же вІнгер скористався передачею Буяльського з глибини, спокійно прибрав захисника та воротаря і закотив м'яч у порожні ворота.

Відео голу Беніто – з 06:46:

4. Владислав Дмитренко (Металіст 1925 – Зоря)

Харків'яни змогли здивувати у грі з луганцями і початок цій перемозі поклав дальній постріл Дмитренка. Півзахисник відважився на гармату, після якої м'яч точно опинився у нижньому куті воріт Зорі.

Відео голу Дмитренка – з 00:44:

3. Єгор Назарина (Шахтар – Оболонь)

Донеччанам важко дався матч проти новачка УПЛ, але перемогу дозволив вирвати точний удар Назарини. Хавбек з'явився у середині другого тайму і вже за дев'ять хвилин завдав дальнього пострілу з-за меж майданчика. Кіпер явно прогавив момент удару.

Відео голу Назарини – з 11:20:

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2. Назар Волошин (Динамо – Ворскла)

Якщо гол Беніто довершив перемогу Динамо на полтавцями, то її фундамент заклав гол Волошина на старті зустрічі. Киянам вдалась красива комбінація з п'яткою від Ваната, який таким прихованим пасом і вивів Назара на ударну позицію. Той протягнув м'яч крізь захисника та пробив Ісенка.

Відео голу Волошина – з 01:47:

1. Олександр Васильєв (Чорноморець – Полісся)

Одесити сенсаційно тримаються у топ-трійці, а цими вихідними змогли покласти на лопатки амбітне Полісся. Долю матчу вирішив гол-красень Васильєва на початку матчу. Хавбек смачно приклався до м'яча зі стандарту і той від поперечки залетів за комірець Бойку.

Відео голу Васильєва – з 00:37: