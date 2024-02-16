Спасительный гол новичка Шахтера претендует на звание лучшего в Лиге Европы: видео

Бразильский вингер Эгиналду спас Шахтер от поражения в первые игре Лиги Европы против Марселя. Его мяч признан одним из лучших на этой стадии турнира.

В Лиге Европы 2023-2024 состоялись первые матчи 1/16 финала. Среди участников этой стадии есть и донецкий Шахтер, который опустился в турнир из Лиги чемпионов.

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Подопечные Марино Пушича получили в соперники Марсель и смогли вырвать ничью в домашней игре (2:2). Спасительный для "горняков" гол на третьей компенсированной минуте провел 19-летний Эгиналду.

УЕФА решил выделить мяч бразильца, который удачно головой замкнул навес от Зубкова. Объявлены четверо претендентов на звание гола недели в Лиге Европы.

Видео лучших голов недели в ЛЕ:

Эгиналду является одним из кандидатов на это звание. Конкурентами бразильца за это звание станут Мауро Икарди (Галатасарай), Анджело Пресьядо (Спарта) и Рафаэл Леау (Милан).

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Напомним, что ответные матчи 1/16 финала состоятся 22 февраля. А уже на следующий день, 23 числа, возобновляется сезон в УПЛ. Там Шахтер пока идет четвертым (-3 очка от лидера), но имеет два матча в запасе.

. Эгиналду перебрался в Шахтер из Сан-Паулу летом 2023 года. "Горняки" потратили на вингера 3,5 миллиона евро. За это время бразилец забил два гола в 10-ти матчах – в ворота Порту в Лиге чемпионов и Марселя в Лиге Европы.