В Лиге Европы 2023-2024 состоялись первые матчи стадии 1/16 финала. В этом раунде вице-чемпионы групп соревновались против команд, которые опустились из Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

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Неудачи французов и триумф Милана

Безусловно, для украинцев главный интерес был сконцентрирован на матче Шахтер – Марсель. "Горняки" провели непростую игру против французов и дважды отыгрывались. В конце концов дончанам таки удалось не проиграть команде Гаттузо, дончан спас гол Эгиналду в овертайме.

В целом же одной из центральных игр стадии была битва между Фейеноордом и Ромой, которые последние два сезона пересекались на поздних стадиях еврокубков. Причем в сезоне 2021-2022 эти клубы сошлись в финале Лиги конференций.

В обоих случаях успех был на стороне римлян. Сейчас же нидерландцам удалось не проиграть Роме, причем именно Фейенорд открыл счет. Впрочем гол Лукаку после перерыва оставил хорошие шансы "волкам" на проход дальше.

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Такие разные португальцы

Другая итальянская команда Милан не имела проблем со своим соперником. Команда Стефано Пиоли разгромила дома Ренн благодаря дублю Лофтус-Чика и голу Леау. Также вплотную к проходу дальше приблизился Спортинг, который разобрался на выезде с Янг Бойз.

Главная же сенсация произошла в Браге, где местная команда сенсационно проиграла Карабаху. Азербайджанцы смогли отгрузить "канонирам" в далекой Португалии аж четыре мяча. Но два пропущенных гола оставляют Брагу еще в игре.

Еще одна португальская команда Бенфика все же смогла одержать победу над аутсайдером Лиги 1 Тулузой. Весь матч отыграл Анатолий Трубин, а успех "орлам" принесли два пенальти, которые забил Ди Мария.

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Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы 2023-2024

Шахтер (Украина) – Марсель (Франция) 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90+1 – Обамеянг, 64, Ндиайе, 90.

Милан (Италия) – Ренн (Франция) 3:0

Голы: Лофтус-Чик, 32, 47, Леау, 53.

Фейеноорд (Нидерланды) – Рома (Италия) 1:1

Голы: Пайшау, 45+1 – Лукаку, 67.

Брага (Португалия) – Карабах (Азербайджан) 2:4

Голы: Банза, 44, Моутиньо, 90+1 (пен) – Янкович, 21 (пен), Зубир, 54, Бензия, 65, Жуниньо, 69.

Бенфика (Португалия) – Тулуза (Франция) 2:1

Голы: Ди Мария, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75.

Янг Бойз (Швейцария) – Спортинг (Португалия) 1:3

Голы: Угринич, 42 – Аменда, 31 (автогол), Дьокереш, 41 (пен), Инасиу, 48.

Ланс (Франция) – Фрайбург (Германия) 0:0

Галатасарай (Турция) – Спарта (Чехия) 3:2

Голы: Демирбай, 19, Крейчи, 60 (автогол), Икарди, 90+1 – Пресиадо, 47, Кухта, 65.