У Лізі Європи 2023-2024 відбулись перші матчі 1/16 фіналу. Серед учасників цієї стадії є і донецький Шахтар, який опустився у турнір з Ліги чемпіонів.

До теми Все вирішиться за тиждень: Шахтар вирвав нічию з Марселем у важливому матчі Ліги Європи

Пдопічні Маріно Пушича отримали в суперники Марсель і змогли вирвати нічию у домашній грі (2:2). Рятівний для "гірників" гол на третій компенсованій хвилині провів 19-річний Егіналду.

УЄФА вирішив виділити м'яч бразильця, який вдало головою замкнув навіс від Зубкова. Оголошено четверо претендентів на звання голу тижня в Лізі Європи.

Відео найкращих голів тижня в ЛЄ:

Егіналду є одним з кандидатів на це звання. Конкурентами бразильця за це звання стануть Мауро Ікарді (Галатасарай), Анджело Пресьядо (Спарта) та Рафаел Леау (Мілан).

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Нагадаємо, що матчі-відповіді 1/16 фіналу відбудуться 22 лютого. А вже на наступний день, 23 числа, відновлюється сезон в УПЛ. Там Шахтар наразі йде четвертим (-3 очки від лідера), але має два матчі в запасі.

Довідка. Егіналду перебрався у Шахтар з Сан-Паулу влітку 2023 року. "Гірники" витратили на вінгера 3,5 мільйона євро. За цей час бразилець забив два голи у 10-ти матчах – у ворота Порту в Лізі чемпіонів та Марселя в Лізі Європи.